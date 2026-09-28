Russische drone raakt Oekraïense grenspost net over Poolse grens

DOROHUSK (ANP/AFP) - Een grenspost aan de Pools-Oekraïense grens is beschadigd geraakt door een Russische droneaanval. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Eerder meldde het Poolse operationeel commando al dat aan de oostgrens de luchtmacht was ingeschakeld vanwege aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd daarom preventief opgeschort, om de luchtmacht bewegingsruimte te verschaffen.

De drone sloeg een kleine 2 kilometer van de grens met Polen in, in het Oekraïense Starovojtove. Daar raakte een grenspost beschadigd, aldus de waarnemend gouverneur van de oblast Wolynië. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden, aldus het Poolse operationele commando.

Dat gebeurde afgelopen week wel, toen een Russische militaire transporthelikopter kortstondig het Poolse luchtruim binnenvloog. Ook toen werd de luchtmacht in paraatheid gebracht. Bij incidenten in het grensgebied met het NAVO-land wordt niet zelden de luchtmacht ingezet.