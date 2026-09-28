Roxeanne Hazes gaat met theatertour uit comfortzone

Roxeanne Hazes gaat met haar theatertour Met heimwee "heel erg" uit haar comfortzone, vertelde de zangeres en presentatrice maandag aan het ANP voorafgaand aan de uitreiking van de Buma NL Awards in poppodium 013 in Tilburg. "Het wordt heel leuk, want we gaan ook karakters spelen."

"Dat is voor mij natuurlijk heel erg uit mijn comfortzone, want laten we wel zijn: ik ben geen actrice", zei Hazes. De zangeres is momenteel druk met de voorbereidingen voor de voorstelling, die vanaf eind oktober te zien is. "Ik ben alleen maar aan het stampen en met een regisseur aan de slag om het tof te maken. Dus ik kijk er heel erg naar uit."

Hazes ziet haar theatertour ook als "een opstapje" naar een mogelijke musicalrol. "Dat zou ik nog steeds heel erg leuk vinden", vertelde ze. De zangeres deed eerder dit jaar al mee aan het televisieprogramma Stars on Stage, waarin bekende deelnemers worden opgeleid tot musicalster.