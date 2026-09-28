Samuel Welten is grote winnaar bij Buma NL Awards

Samuel Welten is dit jaar de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Zijn nummer Echte liefde is te koop won maandag tijdens de uitreiking in poppodium 013 in Tilburg de Award voor Meest Succesvolle Single en de Meest Succesvolle Kroeghit.

Welten staat daarnaast nog twee keer in de top 10 van succesvolste Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar. Alles kan kapot eindigde op de vierde plaats en Uitslover, zijn samenwerking met Bankzitters, werd tiende. Mona Lisa van Robert van Hemert eindigde als tweede en Nachtenlang van Donnie en Yves Berendse als derde.

De Industrie Award ging dit jaar naar RadioNL-directeur Nico Silvius. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet voor het Nederlandstalige repertoire. Eerder werd al bekend dat Bennie Jolink is uitgeroepen tot Hollandse Meester.

De Buma NL Awards werden voor de zeventiende keer uitgereikt. De nominaties worden bepaald op basis van de verkoop-, download- en streamingcijfers. Roxeanne Hazes presenteerde de prijsuitreiking.