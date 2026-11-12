Koning Willem-Alexander heeft donderdag het nieuwe hoofdkantoor van Robin Radar Systems in Delft geopend. Tijdens het bezoek stonden de technologische innovatie van radarsystemen en de toepassingen en ontwikkelingen ervan in de praktijk centraal.

Het nieuwe hoofdkantoor is meer dan drie keer zo groot als de vorige locatie. Na het welkomstwoord van topman Siete Hamminga opende de koning het nieuwe pand door met een schaar een lint door te knippen. De schaar werd door een drone de zaal ingevlogen en op een zuil neergelegd, waarop Hamminga deze aan de koning overhandigde voor de officiële knip. "Hij heeft 'm gedetecteerd, gelukkig", grapte de topman over het radarsysteem dat luid alarm sloeg toen de drone binnenvloog.

Na de opening volgde een rondleiding door het gebouw. Willem-Alexander stopte onder meer bij ruimtes voor innovatie en ontwikkeling en voor de productie en opschaling van de Nederlandse industrie. Tussendoor sprak hij met diverse werknemers. Ook kreeg de koning uitleg over de toepassing van de radars in conflictgebieden zoals Oekraïne.

Rond 11.00 uur nam de koning afscheid en werd hij door een medewerker van het bedrijf onder een paraplu naar de auto begeleid. "Och, is het zo nat?", vroeg hij lachend voordat hij naar buiten liep en afscheid nam van zijn gastheer.