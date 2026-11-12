DUBLIN (ANP) - De vredesbesprekingen in Abu Dhabi zijn succesvol geweest, zei NAVO-baas Mark Rutte bij aankomst in Dublin. "In de zin dat Europa, Amerika en Oekraïne echt op één lijn zitten." Nu is het volgens hem afwachten of de Russen ook echt bereid zijn om te onderhandelen. "Dat moet vandaag blijken", zei Rutte, die aanwezig is bij de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap.

Hij doelt onder meer op het gesprek dat de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff donderdag met de Russische president Vladimir Poetin hebben. Daarna reizen de twee door naar Ierland, waar ze later de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bijpraten.

Rutte verwacht dat de Amerikanen ook de belangen van Europa verdedigen, "omdat die gemeenschappelijk zijn". Europa heeft bovendien Amerika nodig om de Russen aan tafel te krijgen, benadrukt de NAVO-baas.

Hij laat zich niet uit over wie Europa naar de onderhandelingstafel moet sturen. "Of dat één persoon is of niet, laat ik aan de Europese Unie."