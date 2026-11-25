PALM BEACH (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte heeft zich voorafgaand aan een bezoek aan Donald Trump lovend uitgelaten over de Amerikaanse president en zijn rol in de oorlog in Oekraïne. In een interview in het programma Fox & Friends zei Rutte dat Trump de Russische president Vladimir Poetin op de proef stelt.

"Al vanaf dag één in zijn functie stelt hij Poetin op de proef", zei Rutte. "Is hij echt bereid om aan de onderhandelingstafel te komen?" Volgens de NAVO-chef deed Trump dat ook vorige week in China, waar hij een ontmoeting had met Poetin en de Chinese president Xi Jinping. Trump noemde Poetin toen "een vriend".

In Europa klinkt vaak de kritiek dat Trump te veel de kant van Rusland kiest in de oorlog. Ondanks de kritiek spreekt Rutte publiekelijk altijd met vleiende woorden over Trump.

Rutte zei in het interview ook dat Europese landen dankzij Trump veel meer geld uitgeven aan defensie, waar de Amerikaanse defensie-industrie van profiteert. Hij zei dat Europa zevenhonderd F-35-gevechtsvliegtuigen koopt, waardoor er veel banen zullen ontstaan in de VS.