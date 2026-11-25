Claude raakte woensdagavond bij Eva geëmotioneerd toen hij over zijn overleden vader sprak. De zanger vertelt dat vorig jaar pas echt het gevoel van missen bij hem doordrong. Zijn vader kwam om tijdens de oorlog in zijn geboorteland Congo, toen hij nog heel jong was.

"Het moment dat ik op straat een vader en een zoon zag met een grote en een kleine fiets, kwam een gevoel waar ik niet meteen bij kon komen", zegt hij. "Toen kwam het gevoel dat ik dat niet heb gehad en niet weet hoe dat is. Dat kickte heel erg in vorig jaar rond de feestdagen." In het interview vraagt Eva Jinek of hij daarvoor dan nooit het gevoel van missen heeft toegelaten. "Klopt, of überhaupt bij stilgestaan", reageert de zanger, zichtbaar ontroerd door zijn bekentenis. "Ik vind het heel moeilijk hoor."

Claude bracht vorige maand het nummer Alles Wat Ik Wil uit, over het verlies van zijn vader. "Alles wat ik op papier schreef, voelde heel helend." Toch twijfelde hij in eerste instantie nog om het nummer uit te brengen. "Ik kan dit stukje therapie niet voor mezelf houden en ik deel dat graag. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook nog steeds heel moeilijk."