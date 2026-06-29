Kevin Spacey voelt zich weer meer welkom in filmwereld

Kevin Spacey heeft het gevoel dat hij langzaam weer wordt geaccepteerd in de filmwereld. "Ik voel me veel meer welkom en ik denk dat de zaken de kant op bewegen die we hoopten", vertelt hij in de podcast Club Random van Bill Maher.

Volgens de 66-jarige Spacey kijken steeds meer mensen naar de uitkomsten van de rechtszaken waarin hij verwikkeld was. "Ik voel me minder opgesloten dan voorheen. Wanneer mensen naar de feiten kijken en begrijpen wat we in de rechtszaal hebben bereikt, denk ik dat mensen nu zoiets hebben van: misschien zijn die negen jaar wel genoeg geweest."

De tweevoudig Oscarwinnaar raakte in 2017 in opspraak na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij speelde destijds de hoofdrol in de Netflix-hit House of Cards. Na de berichten van grensoverschrijdend gedrag werd hij uit de serie geschreven. Spacey heeft het misbruik altijd ontkend.