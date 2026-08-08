WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse Senaat heeft een voorlopige wet aangenomen om te voorkomen dat er nog voor de verkiezingen in november een zogenoemde shutdown komt. Er moeten nu afspraken gemaakt worden met het Huis van Afgevaardigden, dat eerder met een eigen plan kwam. Als dat niet lukt, worden vanaf 30 september veel overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen geld meer beschikbaar is.

De Senaat heeft zaterdag een voorstel aangenomen dat de financiering regelt tot 11 december. Anders dan in de versie die het Huis aannam, kan de regering van president Donald Trump in dit voorstel geen geld verschuiven van andere takken van de overheid naar de grensbewaking, zeggen de Democraten. De voorstellen verschillen op meer punten.

Om een shutdown te voorkomen moeten de twee kamers van het Amerikaanse Congres het eens worden, zodat Trump de wet uiterlijk eind september kan ondertekenen.