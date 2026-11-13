De Britse politie is een onderzoek begonnen naar de komiek en kinderboekenschrijver David Walliams. Volgens een woordvoerder zijn meerdere aanklachten binnengekomen, meldt The Telegraph. De incidenten zouden niet recent zijn.

"De afgelopen dagen heeft de politie een aantal meldingen ontvangen over ernstige, niet-recente zedendelicten, waarbij een man van in de vijftig betrokken zou zijn. Wie zich heeft gemeld, wordt begeleid door gespecialiseerde agenten", aldus de politiewoordvoerder. Volgens de Telegraph gaat het om de 55-jarige Walliams.

Deze week publiceerde The Guardian een bericht waarin een vrouw Walliams beschuldigt van misbruik toen zij 15 jaar oud was. De komiek nam juridische stappen om te voorkomen dat het artikel gepubliceerd zou worden nadat de nieuwssite hem voor de publicatie vroeg om een reactie, maar de rechter gaf hem geen gelijk. Volgens The Telegraph wordt de komiek in totaal door tientallen vrouwen beschuldigd.

Walliams is onder meer bekend van de serie Little Britain. Daarnaast schreef hij kinderboeken die ook in Nederland zijn verschenen.