BEIROET/TYRUS (ANP/AFP) - Bij de Israëlische aanvallen op de Libanese stad Tyrus zijn maandag vier doden en 127 gewonden gevallen. Dit meldt het ministerie van Gezondheid in Libanon. Een getroffen plek was volgens de Libanese autoriteiten het Jabal Amel-ziekenhuis in de stad. Daarbij raakten vier artsen, 27 verplegers en acht andere personeelsleden gewond.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft alarm geslagen over de Israëlische aanvallen op medische voorzieningen. De WHO-gezant in Libanon, Abdinasir Abubakar, zei dat er aanzienlijke schade is aangericht in het ziekenhuis in Tyrus, onder meer op de intensive care en op de eerste hulp. Het is volgens de gezant een van de weinige ziekenhuizen die in het zuiden van Libanon open zijn.

In de afgelopen drie maanden heeft de WHO in Libanon 190 aanvallen op medische instellingen geteld. Daarbij zijn 128 gezondheidswerkers gedood en 332 anderen gewond geraakt.