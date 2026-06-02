ZEIST (ANP) - Mats Wieffer begint woensdagavond met het Nederlands elftal aan de oefenwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. Hij vervangt de geschorste Denzel Dumfries. Jurriën Timber, rechterverdediger van Arsenal, ontbreekt nog bij Oranje en sluit donderdag aan bij de nationale ploeg.

De 26-jarige Wieffer speelde bij Feyenoord op het middenveld, maar was afgelopen seizoen vaak rechtsback bij Brighton & Hove Albion.

Ronald Koeman wilde verder alleen kwijt dat Bart Verbruggen het doel verdedigt van Oranje tegen Algerije. "Meer namen ga ik nu niet prijsgeven, want ik heb mijn opstelling ook nog niet aan mijn spelers kenbaar gemaakt. Maar we hebben pittig getraind, dus ik zal gebruikmaken van veel spelers", zei de bondscoach.

Keurkorps

Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida zitten niet in de WK-selectie, maar maken nog wel deel uit van het keurkorps dat tegen Algerije oefent. Dat komt omdat Timber en Dumfries ontbreken.

Het Nederlands elftal vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten.