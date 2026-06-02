NTR-journalist en presentator Andrew Makkinga vindt dat journalisten moeten leren hoe ze met kunstmatige intelligentie (AI) kunnen werken. Makkinga kijkt daarvoor ook naar journalistieke werkgevers, vertelt hij dinsdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. "Ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van omroephuizen en bedrijven om ons als journalisten hierin op te leiden", aldus Makkinga.

Makkinga reageert daarmee op het onderzoek van de NVJ naar AI-gebruik onder journalisten. De presentator gebruikt AI naar eigen zeggen "regelmatig". Volgens hem is het vooral belangrijk om de juiste opdracht en context in te voeren. "Als je het goed doet, leer je dat prompten en de context of een project maken waarin je de juiste vraag stelt."

Volgens het NVJ-onderzoek maken veel Nederlandse journalisten regelmatig gebruik van AI, maar met gemengde gevoelens. Makkinga vindt het opvallend dat juist jongere journalisten het gebruik van AI vaker afwijzen.

Parool-journalist Tahrim Ramdjan, die dinsdag ook te gast was bij Spraakmakers, ziet dat terug bij studenten aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij lesgeeft. "We merken dit jaar dat studenten wat terughoudender zijn in het gebruik van AI", aldus Ramdjan. "Zij merken ook dat het best vaak de mist in gaat." Ramdjan denkt dat jongeren AI minder als "een wondermiddel" beschouwen.