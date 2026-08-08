SOFIA/KYIV (ANP/AFP) - Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden naar aanleiding van de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het was volgens de Bulgaarse strijdkrachten een drone van een type dat het leger van Oekraïne gebruikt.

Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens en vlak bij twee compressorstations van de Trans-Balkan-gaspijplijn, een Bulgaars en een Roemeens station. De plek van de inslag is ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee en 170 kilometer van de Roemeens-Oekraïense grens.

De minister van Defensie van Bulgarije, Dimitar Stoyanov, heeft volgens Bulgaarse media gezegd dat de kwestie komende week aan de orde komt bij de NAVO. Oekraïne stelt dat het land niet opzettelijk enig doelwit in Bulgarije heeft gehad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv laat weten dat het in contact staat met Bulgarije om de zaak op te helderen.