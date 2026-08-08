Op de camping van de Antilliaanse Feesten in België is zaterdag een 37-jarige man overleden. Dat meldt de organisatie van het festival, dat net over de grens bij Breda wordt gehouden.

De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Volgens de organisatie hebben omstanders en hulpverleners geprobeerd om hulp te bieden, maar dat mocht niet baten. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens door, meldt de omroep VRT. Dit jaar stonden ook Nederlandse artiesten als Jonna Fraser, Dylisa en Quique op het programma.

De Antilliaanse Feesten is een driedaags festival in Hoogstraten dat al tientallen jaren draait om caribbean, latin- en afromuziek. Tijdens het evenement is veel aandacht voor de Caribische achtergrond van bezoekers en artiesten. Zo zijn de verschillende delen op de camping vernoemd naar landen als Curaçao, Aruba en Jamaica. De feesten trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers. Op de camping staan dit jaar meer dan 4000 mensen.