Argentijnse en Duitse voetbalsters openen Maradona-stadion

LA PLATA (ANP) - De voetbalsters van Argentinië en Duitsland openen in november een stadion dat de naam draagt van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. Het gerenoveerde Estadio Único Diego Armando Maradona in de stad La Plata wordt het nieuwe thuis van de Argentijnse nationale elftallen. De oefenwedstrijd tussen Argentinië en Duitsland vindt in de nacht van 29 op 30 november plaats.

Het stadion stond voorheen bekend als het Estadio Ciudad de La Plata en opende in 2003 de deuren. Dit jaar onderging het een renovatie ter voorbereiding op de nieuwe functie als thuishaven van de nationale elftallen.

Het is nog onduidelijk of de Argentijnse voetbalbond het stadion met een capaciteit van 53.000 wil aandragen als speellocatie voor een van de drie openingswedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal bij de mannen van 2030. Vooralsnog is het veel grotere Estadio Monumental daarvoor de aangewezen locatie.