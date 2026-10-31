Koploper Feyenoord verspeelt in slotfase voorsprong tegen Fortuna

ROTTERDAM (ANP) - Koploper Feyenoord heeft in de Eredivisie kostbare punten verspeeld. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst miste in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard de nodige kansen en zag de Limburgers in de slotfase langszij komen: 1-1.

Shiloh 't Zand, die dit seizoen door Feyenoord aan Fortuna wordt verhuurd, maakte in de 86e minuut gelijk. Aanvoerder Luciano Valente had Feyenoord na een uur spelen op voorsprong gezet.

Feyenoord verspeelde eerder dit seizoen in De Kuip punten tegen Go Ahead Eagles (2-2) en ADO Den Haag (2-2). De Rotterdammers hebben na elf wedstrijden 25 punten. Nummer 2 Ajax kan later op zaterdag, bij een zege op AZ, op 24 punten komen.