MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich uitgesproken tegen de deal die vijf Europese landen met Rwanda hebben gesloten voor de opening van een uitzetcentrum. Hij zei in een interview op televisie "geen toekomst of menselijkheid" te zien in het plan. "Dit is niet de oplossing."

Sánchez is een uitgesproken voorstander van immigratie en staat daardoor vaker lijnrecht tegenover andere EU-leiders. Vooral de Deense premier Mette Frederiksen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni verwijten hem te weinig te doen tegen de komst van migranten. De drie leiders botsten fel na de crisis rond de instroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta deze zomer.

De deal die Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Griekenland met Rwanda nu hebben gesloten is niet onomstreden. Hulp- en mensenrechtenorganisaties wijzen op juridische bezwaren en de mensenrechtenschendingen in Rwanda zelf.