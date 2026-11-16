BERLIJN (ANP) - Denzel Dumfries zocht niet naar excuses na de kansloze nederlaag van het Nederlands elftal tegen Duitsland (5-0) in de Nations League. "Dit was collectief falen", zei hij in een flashinterview vlak na de wedstrijd. "Dit was een wanprestatie."

Dumfries droeg de aanvoerdersband omdat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong ontbraken. Hij leidde met knullig balverlies het tweede doelpunt van de Duitsers in. "We waren te slap in duels", zei hij. "We lieten de ruimtes te groot en dat maakte hen gevaarlijk in de omschakeling."

Nederland was geen schim van de ploeg die vrijdag Griekenland vernederde (7-0). "Na zo'n zege op Griekenland wil je het goede gevoel meenemen", zei Dumfries. "Maar we hebben de lijn niet kunnen doortrekken. Het was gewoon onvoldoende."