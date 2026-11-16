Lily Collins is de nieuwe ambassadeur van The King's Trust. Dat heeft de liefdadigheidsorganisatie van de Britse koning Charles maandag bekendgemaakt. De 37-jarige actrice treedt daarmee in de voetsporen van haar vader, zanger en drummer Phil Collins, die ooit de eerste ambassadeur van de organisatie was.

Collins was het afgelopen jaar aanwezig bij diverse evenementen van de organisatie, die kwetsbare jongeren ondersteunt bij onder meer onderwijs en het vinden van werk. Volgens The King's Trust heeft Collins het afgelopen jaar dan ook "met eigen ogen gezien welke impact The King's Trust kan hebben op het leven van jongeren".

Collins vervult haar eerste activiteit als ambassadrice tijdens het King's Trust-kerstconcert. Ze zal die avond voorlezen in Westminster Abbey in Londen. The King's Trust viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum.

Onlangs prees de Britse koning zowel Phil als Lily Collins voor hun betrokkenheid bij de organisatie. "Phil Collins is al jarenlang een geweldige steunpilaar voor The Trust. Het mooie is nu dat ook zijn dochter, de fantastische actrice Lily Collins, zich inzet voor The Trust, wat volgens mij een heel bijzondere band tussen de generaties is", zei Charles op zijn 78e verjaardag in een speciale aflevering van Rocket Hour, het radioprogramma van Elton John op Apple Music.