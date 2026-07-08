Starmer: Erdogan gaf pistolen aan NAVO-leiders

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aan elke leider die deze week aanwezig was bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau gedaan, zo liet de Britse premier Keir Starmer weten.

Starmer vertelde Britse verslaggevers tijdens zijn terugvlucht dat de pistolen voorzien waren van de naam van de betreffende leider en dat er ook een doos munitie bij zat.

De Britse premier gaf aan dat hij zijn geschenk in Turkije moest achterlaten, omdat het illegaal zou zijn om het wapen mee naar Groot-Brittannië te nemen, ondanks een brief van Erdogan waarin de exportbeperkingen voor de wapens werden opgeheven.

De NAVO-top was het laatste grote internationale evenement voor Starmer, die op 22 juni zijn vertrek aankondigde. Hij blijft in functie totdat er binnen de regerende Labour Party een nieuwe premier is gekozen. De voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wordt gezien als de meest waarschijnlijke opvolger.