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Tv-show over dementie levert duizenden nieuwe donateurs op

08 jul , 23:26Entertainment
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Een speciaal tv-programma op NPO 1 rond dementie heeft Alzheimer Nederland woensdag zeker 11.331 nieuwe donateurs opgeleverd. Dat maakte presentator Richard Groenendijk aan het einde van de liveshow van AVROTROS bekend. Wiesje van der Flier, directeur van Alzheimer Nederland, reageerde in de uitzending verheugd. "Fantastisch, echt super. Wij kunnen vooruit", zei ze.
In Herinneringen voor het leven - stop dementie vroegen Alzheimer Nederland en AVROTROS aandacht voor de impact van deze ziekte. Aan de show werkten onder anderen Edsilia Rombley, Twan Huys, Hans Klok, Simone Kleinsma en Karsu mee.
Groenendijk vond het een eer dat hij het programma mocht presenteren, schreef hij na afloop via Instagram. "En wat heeft @alzheimernederland er een prachtig aantal nieuwe donateurs bij. Dank aan iedereen!"
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