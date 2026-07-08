DAMASCUS (ANP/AFP) - De explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben ook een leven gekost. Dat melden de Syrische autoriteiten, die woensdag verder spreken over 36 gewonden.

Macron bezocht de Syrische hoofdstad een dag eerder. Hij was daarmee het eerste staatshoofd uit de EU in Syrië sinds de val van het regime van dictator Bashar al-Assad in 2024.

De explosieven die afgingen, zaten volgens de autoriteiten verstopt in de buurt van het hotel van de Franse president. Ze zouden pas zijn afgegaan toen hij al was vertrokken naar het presidentieel paleis voor een afspraak met zijn ambtgenoot Ahmed al-Sharaa.

De Syrische leider prees later de moed van zijn gast, omdat die toch was doorgegaan met het bezoek. De leiders spraken af dat Frankrijk en Syrië de banden verder gaan aanhalen.