DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft zich opnieuw versterkt met een Scandinavische speler. De 21-jarige Noorse spits Erik Flataker komt over van het Zweedse AIK. Hij heeft getekend voor vier jaar.

"Erik is een beweeglijke, snelle voorhoedespeler die zowel in als om de spits kan spelen. Hij valt op door zijn enorme werklust, gecombineerd met een neusje voor de goal", verklaart technisch manager Marc van Hintum op de clubwebsite. Bij AIK scoorde Flataker acht keer in dertig duels. Daarvoor speelde hij voor Sogndal in eigen land.

Go Ahead Eagles doet de afgelopen jaren vaak een beroep op Scandinavische voetballers. Deze zomer kwam de Noorse keeper Kjetil Haug naar Deventer. Ook onder anderen de Zweed Victor Edvardsen en de Noor Oskar Sivertsen staan er onder contract.