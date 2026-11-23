AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, maakte maandagmiddag een flinke sprong nadat bekend werd dat Jensen Huang per direct terugkeert als topman bij het Amerikaanse chipconcern Nvidia. Dat nieuws wakkerde het enthousiasme voor beleggingen in kunstmatige intelligentie (AI) opnieuw aan. De chipconcerns Besi, ASML en ASMI schoten hierdoor tot bijna 11 procent omhoog.

De AEX stond, met nog enkele uren handel te gaan, ruim 2 procent hoger op 1089 punten. Kort voor de aankondiging van Nvidia stond de hoofdindex 1 procent in de plus. Vorige week zorgde de bezorgdheid onder beleggers over de vraag of bedrijven hun enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) wel kunnen terugverdienen voor een wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen.

Jensen Huang, medeoprichter van Nvidia, trad op 12 november terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion.