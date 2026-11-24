De Super Bowl is volgend jaar in de Verenigde Staten voor het eerst live te zien in IMAX-bioscopen. IMAX heeft daarvoor een samenwerking gesloten met Disney, sportzender ESPN en de Amerikaanse Americanfootballcompetitie NFL, maakten de partijen bekend.

De finale op 14 februari wordt uitgezonden in honderden bioscopen in de Verenigde Staten en in een aantal andere landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Volgens IMAX wordt het het grootste live-evenement in de geschiedenis van het bedrijf.

Bioscoopbezoekers krijgen een ruim vier uur durende uitzending te zien, inclusief de voor- en nabeschouwing en de traditionele halftimeshow. Die wordt volgend jaar verzorgd door de Amerikaanse rapper Jay-Z.

De kaartverkoop begint naar verwachting in januari. Welke bioscopen deelnemen, wordt in de komende weken bekendgemaakt. Het evenement staat ook op de Nederlandstalige website van IMAX, maar of de Super Bowl daadwerkelijk in Nederlandse bioscopen te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.