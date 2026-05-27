Assistent-trainer Bakkati keert terug bij Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - Assistent-trainer Said Bakkati vervangt volgend seizoen Etiënne Reijnen in de technische staf van hoofdcoach Robin van Persie bij Feyenoord. Bakkati (44) werkte eerder al in 2019 en 2020 in De Kuip onder trainers Jaap Stam en Dick Advocaat. Hij komt over van Sparta Rotterdam. Ook is Bakkati nog assistent bij Jong Oranje, waar hij in oktober mee stopt.

Het contract van oud-voetballer Reijnen loopt af. Bakkati begint op 1 juli als zijn vervanger in De Kuip en heeft getekend voor drie seizoenen.

"Ik heb de club in de jaren na mijn eerste periode hier op elk vlak grote stappen zien maken. Ik ben trots dat ik nu deel mag uitmaken van de volgende fase die de club ingaat en kan niet wachten om aan de slag te gaan", reageert Bakkati op de website van Feyenoord.

De nummer 2 van afgelopen seizoen in de Eredivisie presenteerde dinsdag al de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux en vorige week algemeen directeur Robert Eenhoorn.