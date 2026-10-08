Het satirische televisieprogramma Even tot hier heeft donderdagavond de Televizier-Ring Impact gewonnen. Het BNNVARA-programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg de prijs voor hun succesvolle inzamelingsactie voor Oekraïne. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

In totaal werd er ruim 3 miljoen euro ingezameld, waardoor ambulances en medische spullen konden worden gekocht voor Oekraïne. Even tot hier nam het in deze categorie op tegen de YouTube-serie #BOOS van Tim Hofman, die was genomineerd met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling. Ook het laatste seizoen van Het Verhaal van Nederland, over de Tweede Wereldoorlog, maakte kans op de prijs.

Het is niet de eerste keer dat Even tot hier in de prijzen valt tijdens het televisiegala. In 2022 won het programma al de Gouden Televizier-Ring, met maar liefst 70 procent van de stemmen.