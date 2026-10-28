Tientallen doden door treinongeluk in Spanje

MADRID (ANP) - Bij een treinongeval in Spanje zijn tientallen doden gevallen, schrijven Spaanse media. Verschillende media, waaronder dagblad La Vanguardia en de krant ABC, melden dat zeker 46 mensen zijn omgekomen.

In de ochtend botsten twee treinen op elkaar nabij de plaats Urda. Volgens de eerste berichten zou een trein achterop een stilstaande trein zijn gebotst.

De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft op X dat hij "diep geschokt" is door het ongeval. "Mijn medeleven, solidariteit en steun gaan uit naar alle slachtoffers en hun families."