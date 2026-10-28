Personeel uitkeringsinstantie UWV in Zwolle gaat actievoeren

ZWOLLE (ANP) - Het personeel van uitkeringsinstantie UWV in Zwolle gaat donderdag actievoeren uit onvrede over het cao-eindbod van de werkgever, meldt De Unie. Volgens de vakbond is de onvrede onder het personeel momenteel zeer groot.

"Het cao-overleg met de leiding van het UWV zit muurvast. Er ligt een eindbod op tafel van deze werkgever en dat is door de overgrote meerderheid van de vakbondsleden bij het UWV verworpen. Ze vinden het loonbod te mager (minder dan inflatie) en op een aantal punten is sprake van verslechtering van arbeidsvoorwaarden", stelt de bond.

Op het kantoor in Zwolle werken ongeveer 230 mensen. Volgens De Unie houden medewerkers donderdag om 11.30 uur een werkonderbreking. "We hopen dat ze allemaal naar buiten komen. Voor het kantoor ontmoeten ze de vertegenwoordigers van vakorganisaties", aldus de bond. De Unie maakte eerder al bekend dat er acties georganiseerd gingen worden op de verschillende locaties van het UWV.