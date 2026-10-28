Koning Filip reikt Belgische onderscheidingen uit

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben landgenoten ontvangen die dit jaar worden onderscheiden voor hun bijzondere bijdrage aan de samenleving of hun uitzonderlijke carrière. Het Belgische hof deelt beelden van de ceremonie op sociale media.

Een deel van de genodigden werd in de adelstand verheven, terwijl anderen een ereteken ontvingen. De mensen die een adellijke titel kregen, ontvingen van de koning een zogenoemde adelbrief. Dit officiële document wordt speciaal ontworpen door een heraldisch tekenaar, die onder meer wapenschilden maakt, schrijft het hof.

De Belgen die een ereteken ontvingen, kregen van Filip een insigne van een van de Nationale Orden. Op beelden is te zien hoe de koning de onderscheidingen en titels uitreikt.