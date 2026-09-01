Tientallen slachtoffers in Oekraïne na Russische aanvallen

KYIV (ANP) - In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kyiv en de omliggende regio. Het is de zesde dag op rij waarop Rusland aanvallen op de Oekraïense hoofdstad uitvoert.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat in totaal twaalf doden vielen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kyiv vielen zeven doden. Tientallen mensen raakten gewond bij de aanvallen, onder wie drie kinderen.

Ook elders in het land viel Rusland aan. In de regio Odesa kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. Een grensovergang met Roemenië werd "moedwillig beschadigd", aldus Zelensky, "net als exportinfrastructuur".