De eerste uitzending van de talkshow RENZE op RTL4 met presentator Renze Klamer is maandag door gemiddeld 465.000 mensen bekeken, blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO). De talkshow Eva, die maandag terugkeerde van de zomerstop, trok gemiddeld 840.000 kijkers.

De talkshows zijn niet op hetzelfde tijdstip te zien. Eva wordt rond 19.00 uur uitgezonden en RENZE om 22.00 uur.

Het praatprogramma RENZE is de opvolger van RTL Tonight. Klamer presenteerde die talkshow afwisselend met Beau van Erven Dorens en Humberto Tan, maar hij stopte na een aantal maanden. Het programma kondigde in maart aan niet terug te keren, omdat het format onvoldoende aansloeg. Klamer heeft van 2022 tot 2025 eerder een talkshow gehad.