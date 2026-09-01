Zeven op de tien Noren is voorstander van de monarchie. Dat komt naar voren uit een nieuwe peiling die is uitgevoerd in opdracht van de Noorse omroep NRK. Het is een stijging ten opzichte van een eerdere peiling in mei.

In de peiling zegt 72 procent voorstander te zijn van de monarchie als regeringsvorm, 20 procent wil een republiek of andere regeringsvorm. De overige 8 procent weet het niet. In de peiling van mei zei 64 procent de monarchie te steunen.

De peiling is afgenomen in het weekend nadat koning Harald overleed. Zijn zoon Haakon legt op dinsdag de eed af als nieuwe koning voor het Noorse parlement.