Treinverkeer in Duitsland hervat na communicatiestoring

BERLIJN (ANP) - In Duitsland is het treinverkeer hervat, nadat dinsdagavond landelijk al het treinverkeer was stilgelegd vanwege een radiostoring. Dat meldden Duitse media, waaronder Bild en Der Tagesspiegel.

Spoorbedrijf Deutsche Bahn bevestigde enkele minuten later dat het treinverkeer weer op gang was gekomen, al zal het tot 06.00 uur 's ochtends duren totdat de normale dienstregeling weer geldt. Tot dan dienen reizigers rekening te houden met "aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen", aldus de afdeling Regio Mitte van Deutsche Bahn op X.

Het Duitse treinverkeer was stilgelegd nadat een storing het digitale radiosysteem GSM-R had getroffen. Dat systeem wordt gebruikt voor de spoorwegexploitatie en communicatie op het netwerk van Deutsche Bahn. Het spoorbedrijf liet weten dat het gestrande passagiers voorzag van vouchers voor taxi's en hotels.

De storing had ook gevolgen voor bepaalde forensentreindiensten van Deutsche Bahn, waaronder het volledige S-Bahn-netwerk van Berlijn. Lokale vervoerders in diverse steden meldden uitval of vertragingen. In Hamburg bleef de metro wel normaal rijden.

Ook particuliere spoorwegmaatschappijen werden getroffen. Metronom, dat regionale passagiersdiensten in Noord-Duitsland verzorgt, meldde dat al zijn treinen hinder ondervonden.