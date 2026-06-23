Infantino verdedigt drinkpauzes op WK: rustmomenten zijn nodig

NEW YORK (ANP) - Gianni Infantino heeft de drinkpauzes bij het wereldkampioenschap voetbal verdedigd. "De belangrijkste reden is de hitte, maar we moeten ook begrijpen dat in een toernooi als het WK - dat 39 dagen duurt en waarbij teams in die periode mogelijk acht wedstrijden spelen - een rustmoment enorm belangrijk is", zei de FIFA-voorzitter dinsdag (plaatselijke tijd) in gesprek met journalisten in New York.

"Wat voor ons nog belangrijker is, is dat alle teams in elke wedstrijd onder dezelfde omstandigheden spelen", zei Infantino verder. "Het is moeilijk te accepteren dat een trainer de kans krijgt om een wedstrijd te beïnvloeden door aanpassingen te doen puur omdat het warmer is, terwijl diezelfde trainer die kans niet krijgt in een andere wedstrijd waar de temperatuur iets lager ligt. We willen gelijke omstandigheden voor iedereen garanderen, en daarom worden deze pauzes in elke wedstrijd toegepast."

Een ander punt dat volgens Infantino verduidelijking behoeft is dat de FIFA "absoluut niets" wint bij deze pauzes. "Er zijn geen extra inkomsten voor de FIFA, aangezien alle commerciële overeenkomsten al lang van tevoren waren getekend. Het is voor ons dus geen financiële kwestie. Voor ons is het puur een sportieve zaak."

De pauzes hebben volgens de voorzitter mogelijk bijgedragen aan de ongekende intensiteit waarmee de wedstrijden worden gespeeld. "Tot de laatste seconden van de wedstrijd blijven spelers aanvallen", zegt Infantino. "Misschien komt dat ook wel door dit korte rustmoment dat de spelers krijgen, waarna ze weer het veld op kunnen en kunnen laten zien wat ze in huis hebben."

Het is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor het eerst dat bij het WK drinkpauzes worden ingelast. Deze pauzes vinden plaats in de 22e en 67e minuut en duren drie minuten. Die tijd wordt opgeteld bij de blessuretijd aan het einde van elke helft.

Bij een aantal wedstrijden klonk bij de drinkpauzes luid boegeroep vanaf de tribunes, omdat sommige supporters het onnodig vinden. Dat was onder meer het geval bij de wedstrijd tussen Nederland en Zweden van zaterdag in Houston. Dat duel werd afgewerkt in een stadion met airconditioning waarvan het dak dicht was.