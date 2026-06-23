FIFA-voorzitter: WK meest succesvolle evenement in geschiedenis

NEW YORK (ANP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino is erg tevreden over het verloop van het wereldkampioenschap voetbal tot dusverre. "Het is ongelooflijk. Dit is groter dan alles wat de wereld ooit heeft gezien. Niet alleen op voetbalgebied, maar welk evenement dan ook. Het is het meest succesvolle evenement in de geschiedenis", sprak de Zwitser dinsdag (plaatselijke tijd) tegen journalisten in New York.

"De stadions zitten vol, de steden zijn vol en de sfeer is geweldig. Er zijn veel gezinnen, kinderen en vrouwen in de stadions; dat is echt prachtig. Ik ben enorm dankbaar voor alle fans die naar de stadions en de fanfestivals komen", vervolgde Infantino.

De bezoekersaantallen liggen op koers om het vorige recordtotaal van 3.404.252, gevestigd tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten, te verbreken. Na 44 van de 104 wedstrijden staat het totaal aantal toeschouwers op 2.851.010, met een gemiddelde van 64.796 per wedstrijd. Dit komt neer op een bezettingsgraad van 99,6 procent van de capaciteit.

Het gezamenlijke aantal toeschouwers bij de vier wedstrijden van maandag lag op 288.007, het record voor één dag. Het was de tweede keer in minder dan een week tijd dat het record werd verbroken, nadat het vorige record (277.070 op 28 juni 1994) bijna 32 jaar lang stand had gehouden.

Infantino zei verder dat de grote sterren goed presteren en veel scoren, maar dat het toernooi ook nieuwe helden voortbrengt, zoals de doelmannen van Kaapverdië en Curaçao: respectievelijk Vozinha en Eloy Room. De resultaten en prestaties rechtvaardigen volgens de voorzitter van de FIFA volledig de uitbreiding van het toernooi naar 48 teams.