Prins William wil betere bescherming voor vrouwen in leger

Prins William vindt dat er meer gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat vrouwen in het leger worden gerespecteerd en beschermd tegen seksuele intimidatie. Die boodschap deelde de prins in een artikel voor de speciale editie van Country Life, waarvoor hij gastredacteur is.

"Ik wil mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de krijgsmacht aanvoelt als de gastvrije, open en professionele omgeving die ik zelf heb ervaren - en dat dit voor iedereen zo is", schrijft William volgens Britse media. "Op dit moment heb ik niet het gevoel dat we aan die standaarden voldoen, en als voormalig militair vind ik het erg pijnlijk dat degenen die nu het uniform dragen zich niet veilig, gerespecteerd of gewaardeerd voelen."

De Britse troonopvolger heeft in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met vrouwelijke militairen om persoonlijk te horen over hun ervaringen. Volgens het artikel in Country Life vertelden de militairen hem over "ongepaste opmerkingen, geruchten die worden verspreid over vrouwen die avances afwijzen en intimidatie door dronken collega's 's avonds laat in de kazerne."

In het artikel van de prins was ook aandacht voor het verhaal van een jonge vrouwelijke militair die in 2021 een einde aan haar leven maakte. Jaysley Beck had daarvoor maandenlang te maken met ongewenste aandacht en had melding gemaakt van een aanranding. Hoewel ze om hulp had gevraagd, werd ze genegeerd. In het artikel is verder onder meer aandacht voor inspanningen die worden geleverd om "verouderd denken en gedrag" te voorkomen en worden vrouwen met een succesvolle militaire loopbaan uitgelicht.