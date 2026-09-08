WASHINGTON/MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld over het bezoek dat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend hebben gebracht aan Moskou en Kyiv. Volgens het Kremlin heeft Trump aangegeven dat hij zo snel mogelijk een einde wil maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Het telefoongesprek duurde een uur en was "constructief en extreem openhartig", aldus Kremlinfunctionaris Joeri Oesjakov. Volgens hem heeft Poetin aangegeven hoe de Verenigde Staten zouden kunnen helpen het conflict zo snel mogelijk te beëindigen.

De bezoeken van Witkoff en Kushner werden door beide presidenten positief omschreven, maar doorbraken bleven afgelopen weekend uit. Ook na het gesprek tussen Poetin en Trump meldde het Kremlin geen concrete afspraken.

Wel heeft Poetin volgens Oesjakov zijn Amerikaanse ambtgenoot verzekerd dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen.