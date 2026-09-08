Nothing But Thieves geeft drie shows op één dag

De Britse rockband Nothing But Thieves gaat volgende week zijn nieuwe album Stray Dogs op één dag presenteren in drie verschillende landen. De groep treedt op in Utrecht, Brussel en Londen, is dinsdag bekendgemaakt.

"Drie shows. Drie landen. Één dag", schrijft Nothing But Thieves op sociale media. "Is dit een slecht idee? Misschien. Halen we alle shows? Dat hopen we maar. Wordt dit een gigantisch luidruchtig misverstand bij de douane? Zo goed als zeker."

Nothing But Thieves begint op 19 september om 11.30 uur in TivoliVredenburg in Utrecht. 's Middags is Brussel aan de beurt en in de avond sluit de groep af in Londen.