De dag voor de uitvaart van koning Harald heeft de koninklijke familie alvast een bezoek gebracht aan de Domkerk van Oslo. Koning Haakon, koningin Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus werden dinsdagmiddag gezien door de Noorse krant VG. De uitvaart van de overleden koning Harald is op woensdag in de Domkerk.

Koningin Mette-Marit was niet aanwezig bij het bezoek. De familie verliet de kerk na ongeveer een half uur. Ook hofmaarschalk Olav Heian-Engdal was samen met de familie aanwezig.

Al de hele dag arriveren buitenlandse prominenten voor de uitvaart van Harald. Prinses Alexia van Griekenland en Denemarken werd door VG gezien bij haar aankomst in het Grand Hotel in Oslo. Eerder werden de kroonprins en kroonprinses van Servië bij hetzelfde hotel gezien. Ook het Deense koninklijke schip is in Oslo aangekomen en is naast het stadhuis afgemeerd.

De Noorse koninklijke familie gaat woensdag samen met buitenlandse royals, staatshoofden en hun vertegenwoordigers in een stoet vanaf het paleis richting de Domkerk.