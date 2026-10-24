Trump brengt vervroegd stem uit voor midterms

MAR-A-LAGO (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn stem uitgebracht voor de midterm-verkiezingen. Die vinden pas op 3 november plaats, maar Trump heeft al vervroegd zijn stembiljet ingeleverd.

Trump stemde in zijn thuisstaat Florida. Daar worden, net als in alle andere staten, leden gekozen voor het Huis van Afgevaardigden. Maar in Florida wordt ook een senator en een gouverneur gekozen. De bekende huidige gouverneur Ron DeSantis heeft zijn twee termijnen erop zitten en mag dus niet nog een keer meedoen. Trump steunt nu de Republikeinse kandidaat Byron Donalds.

Trump is bezig met een maand campagnevoeren. Dat doet hij vooral in staten die bekendstaan als conservatief en hem dus goed gezind zijn. Zaterdag wordt hij samen met zijn vrouw Melania verwacht in Georgia.

Trump stemde in een stembureau dat al eerder open is dan de echte verkiezingsdag. Het is ook mogelijk om vervroegd te stemmen per post, maar daar verzet Trump zich steevast tegen. Hij claimt, zonder bewijs, dat daarmee gefraudeerd zou kunnen worden.