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Atlético Madrid boekt minimale zege in aanloop naar Clásico

24 okt , 23:07Voetbal
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MADRID (ANP) - Atlético Madrid heeft tegen RC Deportivo geen fout gemaakt in aanloop naar de 'Clásico' tussen koploper FC Barcelona en Real Madrid van zondagavond. De nummer 2 won op eigen veld met minimaal verschil van de club uit A Coruña door een treffer van spits Julián Álvarez. Zo verkleinde Atlético de achterstand op Barcelona tot 2 punten. Real volgt op 4 punten van de stadgenoot.
De Argentijn Álvarez scoorde voor het eerst dit seizoen in de competitie. Hij tikte vlak na rust van dichtbij raak. De bezoekers kwamen in de slotfase nog dicht bij een treffer, maar vertrokken met lege handen.
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