Sc Heerenveen wint uitduel met ADO onder barre omstandigheden

DEN HAAG (ANP) - Sc Heerenveen heeft in het regen- en stormachtige Den Haag een zwaarbevochten Eredivisiezege geboekt op ADO: 2-3. De Deen Jacob Trenskow was belangrijk voor de Friezen met twee treffers, Maxence Rivera was twee keer de aangever. ADO gaf geen goed vervolg aan de eerste competitieoverwinning van het seizoen, vorige week tegen landskampioen PSV.

Heerenveen won voor de tweede keer op rij en neemt de zevende plaats in. ADO staat voorlaatste.

De eerste grote kansen waren voor ADO. Een afstandsschot van de Fin Juho Kilo en een grotere kans van de Tsjech Matěj Šín leverden geen doelpunt op.

Bij het eerste Friese gevaar was het wel direct raak. De Franse buitenspeler Rivera gaf laag voor en Trenskow tikte de bal binnen, zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Daarna misten de Belg Nolhan Courtens en spits Dylan Vente goede kansen om de voorsprong te verdubbelen.

Heerenveen kwam vlak na rust alsnog op 2-0 na een knappe treffer van Ringo Meerveld, op aangeven van Oliver Braude. De net ingevallen Nigel Thomas verkleinde snel daarna de marge. Vervolgens was ADO dicht bij de gelijkmaker, maar de treffer viel aan de andere kant. Trenskow rondde opnieuw af na een voorzet van Rivera: 1-3. Verder dan een tweede treffer van Thomas kwam de thuisploeg niet.