Trump vraagt ​​Congres 87,6 miljard dollar extra voor Iranoorlog

WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump heeft het Amerikaanse Congres gevraagd om 87,6 miljard dollar extra financiering. Het grootste deel daarvan is bestemd voor "dringende behoeften" in het kader van de Iranoorlog.

Het verzoek, dat op de website van het Witte Huis is gepubliceerd, omvat 67,15 miljard dollar voor defensie. Volgens het Witte Huis is 21 miljard dollar daarvan bedoeld voor de aanschaf van munitie, het versterken van de Amerikaanse industriële basis en het ondersteunen van "cruciale capaciteiten".

Zo'n 1,3 miljard dollar is bedoeld voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda, en voor humanitaire hulp ter ondersteuning van de aanpak van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika, waaronder de financiering van een quarantainefaciliteit in Kenia.

Ook bevat het voorstel 11,1 miljard dollar ter ondersteuning van Amerikaanse boeren.