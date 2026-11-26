DEN HAAG (ANP) - Als medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden geïntimideerd bij inspecties van slachthuizen, dan moet de toezichthouder die slachthuizen kunnen sluiten. Dat wil staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) regelen, zei hij in een debat met de Tweede Kamer. "Voor dit soort slachthuizen mag geen plek zijn in Nederland."

Eerder deze week schreef Erkens aan de Kamer dat NVWA-medewerkers niet meer in bepaalde slachthuizen durven te werken. In het debat lichtte hij dat toe. "Er zijn meldingen bij de NVWA gedaan van telefonische intimidatie, dreiging, hinderlijk achtervolgen, soms zelfs met een waakhond of tot in het toilet, tot en met discriminatie, fysieke agressie en seksuele intimidatie."

Ook gezinsleden van NVWA-medewerkers zouden zijn geïntimideerd. "Dit gaat alle grenzen te buiten en is in geen enkele wereld acceptabel", aldus de VVD-staatssecretaris. Dat de NVWA al kan ingrijpen door de slacht stil te leggen of aangifte te doen, is volgens hem niet genoeg. In een uiterst geval zou die sluiting permanent kunnen zijn.