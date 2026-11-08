Internazionale weer tweede in Serie A na zege op Como

MILAAN (ANP) - Internazionale staat weer tweede in de Serie A na een zege op Como. De Italiaanse landskampioen was enkele dagen na de zege op Feyenoord in de Champions League in eigen huis met 2-0 te sterk voor Como.

Inter heeft 28 punten, 1 punt minder dan koploper Lazio dat eerder zondag met 1-1 gelijkspeelde tegen Napoli. De club uit Milaan passeerde AS Roma dat nu derde staat met 27 punten. Como heeft 23 punten en staat vijfde.

Francesco Pio Esposito opende de score in de twaalfde minuut. Marcus Thuram maakte enkele minuten later de 2-0.