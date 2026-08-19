Reijnders verruilt Manchester City voor Saudische club Al Qadsiah

MANCHESTER (ANP) - Tijjani Reijnders verruilt Manchester City definitief voor Al Qadsiah dat uitkomt in de Saudi Pro League. De 28-jarige international heeft bij de club uit Khobar in Saudi-Arabië, waar Brendan Rodgers de trainer is, een meerjarig contract getekend.

Reijnders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle en speelde daarna voor AZ en AC Milan. Manchester City nam de middenvelder in juni over van de Italiaanse club voor 55 miljoen euro. Reijnders kwam in vijftig wedstrijden uit voor City en maakte zeven doelpunten. Hij won afgelopen seizoen met Manchester de League Cup en de FA Cup. Reijnders komt sinds september 2023 uit voor het Nederlands elftal.