WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. De interviewster vroeg hem om bewijzen voor zijn claim dat er fraude wordt gepleegd bij lokale verkiezingen in Californië.

"Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van", zei Trump voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist ervan "dom of corrupt" te zijn, omdat ze zulke vragen stelde.

In Californië vonden afgelopen week lokale voorverkiezingen plaats en Trump heeft er kritiek op dat er dagen later nog steeds geen uitslag is. De interviewster, Kristen Welker, wierp daartegenin dat dat een normale gang van zaken is, omdat er veel stemmen per post zijn ingediend. Toen Welker om bewijs vroeg, zei Trump: "Ik hoef alleen maar om me heen te kijken."

Trump heeft altijd volgehouden dat er ook bij de presidentsverkiezingen van 2020 werd gefraudeerd, toen hij verloor van Joe Biden. Al het "bewijs" dat hij daarvoor leverde, is door deskundigen weerlegd.