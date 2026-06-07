Prins Albert van Monaco heeft zondag een "epische" Formule 1-race gezien door de straten van zijn eigen prinsdom. Op Instagram blikt hij terug op het spektakel.

"Na een epische race op het circuit van Monaco verzekerde de Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) zich van een historische overwinning door, op slechts 19-jarige leeftijd, de jongste coureur ooit te worden die de Grote Prijs van Monaco wint. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton (Ferrari) en de Fransman Isack Hadjar (Red Bull)", schrijft het hof bij beelden van de podiumceremonie.

Albert reikte traditiegetrouw de gouden bokaal, in de vorm van het iconische stratencircuit, uit aan Antonelli. Zijn vrouw prinses Charlène gaf de zilveren trofee aan nummer twee Hamilton.

Zaterdag had Albert zijn landgenoot Charles Leclerc van Ferrari nog succes gewenst voor de kwalificatie. Hij behaalde de vierde startplek, maar crashte een dag later tegen het einde van de race terwijl hij op de derde positie reed.